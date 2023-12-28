عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناة المواطن

صدى البلد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الهلال الأحمر أقام مخيمات لاجئين في خان يونس وليس رفح، مشيرا إلى أن مؤامرات التشكيك مستمرة ضد مصر وموقف القيادة السياسية في القضية الفلسطينية.

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة عن معاناة الشعب مع الأسعار، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحظى بتأييد جماعي من الشعب المصري.

 

وتابع مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناه المواطن، مؤكدا أن الرئيس يعمل ليل ونهار، ولا بد ان يدرك المواطن أننا في حالة حرب حقيقية.

 

مصطفى بكري الهلال الأحمر لاجئين الرئيس السيسي الشعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

ترشيحاتنا

غلطة شوبير و3 دقائق.. فيوتشر يتعادل مع الأهلي في نهائي السوبر

خطوات استخراج البطاقة الضريبية

نتنياهو يعلن عن تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

75 دقيقة.. الأهلي يواصل تقدمه على فيوتشر في نهائي السوبر

الحكومة: السياحة وقناة السويس من أبرز القطاعات تحقيقا لمعدلات نمو إيجابية

جنوب غزة.. طائرات الاحتلال تدمر مسجد الزعفران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

فيديو

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ