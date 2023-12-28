مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناة المواطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الهلال الأحمر أقام مخيمات لاجئين في خان يونس وليس رفح، مشيرا إلى أن مؤامرات التشكيك مستمرة ضد مصر وموقف القيادة السياسية في القضية الفلسطينية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان الرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة عن معاناة الشعب مع الأسعار، مؤكدا أن الرئيس السيسي يحظى بتأييد جماعي من الشعب المصري.

وتابع مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناه المواطن، مؤكدا أن الرئيس يعمل ليل ونهار، ولا بد ان يدرك المواطن أننا في حالة حرب حقيقية.