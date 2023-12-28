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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب المتحور الجديد.. مجدي بدران يحذر من القبلات والأحضان: المشاعر في القلب

مجدي بدران
مجدي بدران

علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إعلان وزارة الصحة إيجابية نتائج التحاليل المعملية لحالتين مصابتين بكوفيد 19 للمتحور JN1.

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وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هذا المتحور سريع الانتشار لكن في بعض الدول التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة الشديد ومصر لا تتميز بهذا، فضلا عن انخفاض الرطوبة والمناعة وذلك غير موجود في مصر".

 

وأضاف: "مصر لديها خبر في التدابير الوقاية والإجراءات الاحترازية"، موضحا: "ما يحدث في أمريكا وأوروبا الغربية وكندا وبعض الدول مثل السويد وسنغافورة يختلف عن مصر تماما"، لافتا: "المتحور الجديد انتشر في 42 دولة ويصيب الكبار والمسنين وذوي الأمراض المزمنة، والإدمان".

 

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،: "لابد من أخذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامة وغسل الأيدي والتباعد والأسطح الملوثة"، مشددا: "لابد من أخذ الاحتياطات من الأسطح الملوثة".

 

وحذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من التصافح والقبلات، قائلا: "خلينا من بعيد، المشاعر في القلب، وكفاية البسمة والتلويح بالإيد من بعيد"، مضيفا: "لابد من التهوية في المنازل، لأن التهوية تقلل من تركيز الفيروسات التنفسية"، مشددا: "أفتحوا الشبابيك ولازم التهوية والسلام عن بعد افضل الو سمحتم اسمعوا الكلام عشان دي ازمة".

 


 

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