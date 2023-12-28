بسبب المتحور الجديد.. مجدي بدران يحذر من القبلات والأحضان: المشاعر في القلب

علق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إعلان وزارة الصحة إيجابية نتائج التحاليل المعملية لحالتين مصابتين بكوفيد 19 للمتحور JN1.

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هذا المتحور سريع الانتشار لكن في بعض الدول التي تتميز بانخفاض درجات الحرارة الشديد ومصر لا تتميز بهذا، فضلا عن انخفاض الرطوبة والمناعة وذلك غير موجود في مصر".

وأضاف: "مصر لديها خبر في التدابير الوقاية والإجراءات الاحترازية"، موضحا: "ما يحدث في أمريكا وأوروبا الغربية وكندا وبعض الدول مثل السويد وسنغافورة يختلف عن مصر تماما"، لافتا: "المتحور الجديد انتشر في 42 دولة ويصيب الكبار والمسنين وذوي الأمراض المزمنة، والإدمان".

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،: "لابد من أخذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامة وغسل الأيدي والتباعد والأسطح الملوثة"، مشددا: "لابد من أخذ الاحتياطات من الأسطح الملوثة".

وحذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من التصافح والقبلات، قائلا: "خلينا من بعيد، المشاعر في القلب، وكفاية البسمة والتلويح بالإيد من بعيد"، مضيفا: "لابد من التهوية في المنازل، لأن التهوية تقلل من تركيز الفيروسات التنفسية"، مشددا: "أفتحوا الشبابيك ولازم التهوية والسلام عن بعد افضل الو سمحتم اسمعوا الكلام عشان دي ازمة".



