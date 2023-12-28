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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 مستويات.. التضامن تعلن أسعار حج جمعيات المجتمع الأهلية.. فيديو

الحج
الحج

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن تم إعلان فوز 7500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية.

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وأضاف مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "عدد المتقدمين بلغ 23400، وتم إجراء القرعة إلكترونيا للاختيار من بين 27 محافظة".

 

وأشار: "الوزارة تنفذ 3 مستويات للحج، والمستوى الأول 5 نجوم وسعر هذا المستوى 235 ألف جنيه، بخلاف قيمة تذكرة الطيران، وهذا يعادل الحج السياحي الخارجي، أما المستوى الثاني اقتصادي أول تكلفة 168 ألف جنيه وفنادق لا تزيد عن 800 متر عن الحرم المكي و300 متر عن الحرم النبوي، أما المستوى الثالث الاقتصادي 151 ألف جنيه تبعد عن الحرم بحد أقصى 1400 متر".

 

وأوضح أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي،: "كل المستويات تم تحديدها بناءا على رغبات المواطنين في التسجيل".

التضامن

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