عضو بجمعية الحساسية والمناعة: المبادرات الصحية نقلة فارقة في المجتمع المصري

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المبادرات الرئاسية الصحية كانت نقلة حضارية فارقة في المجتمع المصري.

حديث عن المبادرات الرئاسية الصحية

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن العالم في دهشة لماذا مصر آمنة صحيًا رغم انتشار الفيروسات في الدول العالمية، مشيرًا إلى أن 100 مليون صحة، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية وجودة الإحالة، وشملت هذه المبادرات جميع الفئات العمرية وصحة المرأة والجنين، ومحاربة الأمراض المزمنة والتي كانت سببًا في انتشار كورونا.

وأكد أن التوعية بعوامل الخطر بالأمراض القلبية لم يكن موجودًا من قبل، وكذلك إتاحة الخدمات الصحية حتى في ظل انتشار الأوبئة في العالم التطعيمات لم تتوقف في مصر على الرغم من توقفها في دول العالم.

وأشار إلى أن الاهتمام بالقياسات من وزن وضغط وأكسجين حتى تجعل الإنسان حريصًا على صحته ويجب أن نشجع بعضنا على التفاعل مع جهود الدولة والارتقاء بالخدمات الصحية أصبح يميز المنظومة الصحية بمصر.