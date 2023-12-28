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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية: 3 محافظات علقت الدراسة بسبب الأمطار.. فيديو

الدراسة
الدراسة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن استعدادات الوزارة للتعامل مع سقوط الأمطار.

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محافظ أسيوط يتابع آخر مستجدات مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "هناك ربط بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سقوط الأمطار والتعامل معها".

وأضاف: "وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي الإسكان والري مع المحافظات تم عمل مراجعات لكل الأدوات والمعدات ومحطات الصرف والطرد، فضلا عن ضبط المناسيب الخاصة بالترع والمصارف المختلفة في عموم الجمهورية".

وأشار: "تم الاستعداد ومراجعة كل المعدات والآلات والبدالات وتطهير المطابق خاصة في المدن الساحلية"، موضحا: "الأمطار اليوم كانت متفاوتة الشدة على الإسماعيلية وكان هناك تجمعات للمياه وتم رفعها، كذلك في محافظة الشرقية".

ولفت قاسم: "هناك 3 محافظات علقت الدراسة وهي كفر الشيخ والغربية والدقهلية وذلك حرصا على سلامة الطلاب وإتاحة الفرصة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمعداتها للتعامل مع الأمطار".

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