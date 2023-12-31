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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر يوم في السنة .. اعرف سعر الدولار رسميا في مصر

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ يناير وحتى مارس 2023 مرتين من 24.77 جينه إلى 29.87 جنيه ثم استقر منذ مارس الماضي عند 30.96 جنيه.

وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأحد في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأحد  في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

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سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأحد في بنوك(الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سي HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنوك ( الأهلي، مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الأحد مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

ثبات سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام 2023 على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأوضح البنك المركزي، أن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 20.25 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة.

وقال المركزي إنه على الصعيد العالمي، فقد اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

الدولار البنك الاهلي المصرف المتحد بنك مصر البنك المركزي

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