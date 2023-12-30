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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر

استقر سعر الدولار في مصر رسميا، ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس 2023، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه، وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم السبت في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم السبت في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  اليوم السبت في بنوك(الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بي سي HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنوك ( الأهلي، مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم السبت مسجلا 30.90 جنيه للشراء.

تراجع التضخم 

أظهرت بيانات من البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.

وقال البنك المركزي إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

الدولار البنوك بنك الأهلي الكويتي اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت

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