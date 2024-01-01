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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة فلسطينية: الاحتلال يرغب بإطالة الحرب والهدنة الإنسانية لم تنجح

غزة
غزة

أكدت دكتورة تمارا حداد، الأكاديمية و الباحثة الفلسطينية، أن قطاع غزة مازال حتى هذه اللحظة يعاني من العدوان الإسرائيلي ضده، وذلك على عدد من المناطق، مشيرة إلى أن الإحتلال يرغب في إطالة الحرب.

وقالت تمارا حداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الهدنة الإنسانية لم تنجح حتى هذه اللحظة، مؤكدة أن الإحتلال يرغب في تقسيم قطاع غزة، والمدنيين أصبحوا يعيشون في حصار كامل، دون طعام أو شراب بشكل يناسب الإحتياجات.

 

وتابعت الأكاديمية و الباحثة الفلسطينية هناك تفشي للأمراض نتيجة التكدس في منطقة رفح الفلسطينية،إضافة إلى عدم توفر الوقود والكهرباء، مع خروج بعض المستشفيات عن الخدمة .

 

حكومة اليمين المتطرف.

وأشارت تمارا حداد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل إستمرار الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن نتنياهو يرغب في تحقيق أهدافه أمام حكومة اليمين المتطرف.

قطاع غزة العدوان الإسرائيلي غزة الوقود الكهرباء

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