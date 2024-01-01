57 مليونا و539 ألفا و71 خدمة.. المبادرات الرئاسية في الصحة خلال عام

تعد المبادرات الرئاسية في ملف الصحة والسكان، من أهم المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والتي كان لهم عظيم الأثر خلال العام الماضي من خلال عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين والتي بلغت 57 مليونا و539 ألفا و71 خدمة.

مبادرة دعم صحة المرأة

-تقديم توعية عن الفحص الذاتي للثدي وكيفية المحافظة علي الصحة العامة قياس ضغط وسكر

قياس الوزن والطول فحص الثدى للسيدات المستهدفات بالفحص ،حيث تم مسح 44,882,810 سيدة.

فحص فيروس سي المدارس "المرحلة الإعدادية"

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي " وإجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوىتم مسح 13,566,553 طالبا.

مبادرة الأنيما والسمنة والتقزم



-المبادرة الرئاسية ثمثل الفاعليات الوقائية فيما يخص لاكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية « انيميا – سمنة - قصر قامة بين تلاميذ المدارس الابتدائية للفئة العمرية من 6 الى 12 سنة وعلاج ومتابعة الحالات الإيجابية المكتشفة» وتم مسح 46,794,474 طالبا.



مبادرة تقديم الرعاية الصحية لكبار السن



تتضمن المبادرة الأمراض المزمنة التى تتمثل فى « ارتفاع ضغط الدم - السكر - أمراض القلب - الاعتلال الكلوى - والاضطرابات النفسية والعصبية - الاكتئاب - ضعف المهارات المعرفية

والإدراكية - أمراض الجهاز الهضمى - أمراض كسوء التغذية » وتم مسح 994,00 5 فرد.



مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة



هى مبادرة تهدف للكشف المبكر عن مشكلات ضعف السمع لحديثي الولادة وعلاجها ، من خلال توفير خدمات متاحة ،سهلة الوص ول ،ومجانية لجميع الأطفال حديثي الولادة المقيمين على الأراضي المصرية ، و رفع كفاءة الخدمة المقدمة لمرضى ضعف السمع في مصر ، تم مسح 5,8٠8,474 فردا.

مبادرة فيروس "سي" فوق 18 سنة

تم مسح 49,939,358 فردا.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين



تتضمن المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين وتقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال مراكز ووحدات العلاج المنتشرة في جميع المحافظات وتخفيف أعباء الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها بين الأمهات والأطفال بسبب تلك الأمراض والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية و تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي يتم تقديمها ضمن بروتوكول رعاية الأم من

خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة. وتم مسح 2,389,618 سيدة .

مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

- وتشمل ال مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية « ضغط، سكر بالدم، دهون بالدم، اعتلال كلوي » والتوعية تجاه عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض وكيفية الوقاية منها. تم مسح 11,655,832 فردا.

مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد

برنامج التشخيص المبكر أصبح يوفر علاج سرطان الكبد بالمجان تم مسح 117,644 فرد

مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة منذ اليوم الأول لولادتهم،

وتقديم العلاج بالمجان للأطفال المُصابين . تم مسح 378,465 فردا .

مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي

تم مسح 20,235 وحقن 48 طفلا.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

-تهدف المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض

مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، مع ضرورة إجراء التحاليل قبل

موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا تم فحص 1,124,321.



مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

المبادرة تضم جميع الخدمات للمواطنين بالمجان بما فيها الفحوص والتحاليل المعملية المتطورة فى مختلف الوحدات الصحية ، وتقدم العلاج أيضا وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، ويتم استخدام العلاجات المناعية المتطورة مع الحالات المختلفة، بالإضافة إلي التدخلات الإشعاعية والكيماوية المختلفة تم تجميع 2,343429 استبيان.



مبادرة منع قوائم الانتظار

في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر و مجاناً ، مع مراعاة الحالات الحرجة تم إنجاز 2,004,884 عملية جراحية.

مبادرات الصحة العامة " 10 مليون صحة":

تنفيذ البرنامج القومي للكشف المبكر عن مرض نقص هرمون الغدة الدرقية

الوراثي ومرض الفينيل كيتونيوريا والذي يحقق نسبة تغطية 94 % من إجمالي مواليد جمهورية مصر العربية تقديم خدمات رعاية الأطفال دون الخامسة بمتوسط عدد 17.167.340 خدمة سنويًا من خلل متابعة النمو والتطورللأطفال والاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية مع تقديم المشورة

التغذوية للأمهات.