رغم حملات المقاطعة.. بيبسي ترفع أسعار مشروبات تروبيكانا وأمستيل

رفعت شركة بيبسي - مصر، سعر مشروبات تروبيكانا صغيرة الحجم 275 ملي جرام وكذلك مشروبات أمستيل التي تنتجها الشركة.





زيادة أسعار مشروبات تروبيكانا

وأقرت شركة بيبسي التابعة لمجموعة بيبسكو العالمية، رفع أسعار تروبيكانا إلى 12 جنيها للعبوة بزيادة نحو جنيه، وفق قوائم أسعار الشركة مرسلة للتجار اطلع عليها “صدى البلد”.

ورفعت شركة بيبسي سعر صندوق مشروب تروبيكانا، وهو مشروب أجنبي تصنعه الشركة في مصر ويباع لصالح العلامة التجارة العالمية، إلى 141 جنيها للمستهلك.

زيادة أسعار مشروبات أمستيل

كما أقرت شركة بيبسي رفع أسعار مشروب أمستيل كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك، ورفعت شركة بيبسي سعر صندوق أمستيل كانز إلى 276 جنيها عدد 24 عبوة.