عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم حملات المقاطعة.. بيبسي ترفع أسعار مشروبات تروبيكانا وأمستيل

صدى البلد

رفعت شركة بيبسي - مصر، سعر مشروبات تروبيكانا صغيرة الحجم 275 ملي جرام وكذلك مشروبات أمستيل التي تنتجها الشركة.
 

مش بس مقاطعة| دعوى قضائية ضد شركة بيبسي.. أفضل انتقام بسبب دعم الاحتلال| إيه الحكاية؟!

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة


زيادة أسعار مشروبات تروبيكانا

 

وأقرت شركة بيبسي التابعة لمجموعة بيبسكو العالمية، رفع أسعار تروبيكانا إلى 12 جنيها للعبوة بزيادة نحو جنيه، وفق قوائم أسعار الشركة مرسلة للتجار اطلع عليها “صدى البلد”.

ورفعت شركة بيبسي سعر صندوق مشروب تروبيكانا، وهو مشروب أجنبي تصنعه الشركة في مصر ويباع لصالح العلامة التجارة العالمية، إلى 141 جنيها للمستهلك.

 

زيادة أسعار مشروبات أمستيل

كما أقرت شركة بيبسي رفع أسعار مشروب أمستيل كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك، ورفعت شركة بيبسي سعر صندوق أمستيل كانز إلى 276 جنيها عدد 24 عبوة.

التجارة العالمية حملات المقاطعة زيادة أسعار شركة بيبسي صغيرة الحجم مشروبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد .. أرقى 100 رسالة تبعتها للأصدقاء والأحبة والأقرباء

ترشيحاتنا

ذكراه الـ24.. الشيخ مكاوي السنباطي.. حاصد المراكز الأولى في مسابقات حفظ القرآن وتلاوته

اليابان.. رصد 21 زلزالًا بقوة تزيد عن 4 درجات.. وتحذيرات من هزة أخرى

النقل : إيقاف تشغيل خط قطار أبو قير .. تفاصيل مهمة

بعد قتل عائلتها.. جندي إسرائيلي يخطف رضيعة فلسطينية بغزة ونقلها لتل أبيب

التنمية المحلية : إنشاء 320 مجمعا حكومياً وتنفيذ 213 مشروعا بـ القرى

وزير التنمية المحلية: تنفيذ 213 مشروعا بنسبة 61% وجار إنهاء 138 آخرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريش بدون توب.. إطلالة مايا دياب تثير السوشيال ميديا برأس السنة

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ