مش بس مقاطعة| دعوى قضائية ضد شركة بيبسي.. أفضل انتقام بسبب دعم الاحتلال| إيه الحكاية؟!

تاريخ لا يُنسى يشهد على انطلاق دعوى قضائية من ولاية نيويورك ضد عملاق المشروبات الغازية، شركة بيبسي، بتهمة تلويث البيئة وتهديد الصحة العامة. هذا التطور القانوني يعكس التزام الولاية بمكافحة تلوث البلاستيك وتحفيز الشركات على المساهمة في الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع.

الدعوى القضائية

وفي خطوة رائدة، قامت ولاية نيويورك برفع دعوى قضائية أمام محكمة مقاطعة إيري في شمال الولاية، تتهم فيها شركة بيبسي بتوليد نسبة كبيرة من النفايات البلاستيكية. ووفقًا لرويترز، تعد هذه الدعوى هي الأولى التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية ضد أحد كبار منتجي البلاستيك، ما يبرز حجم التحديات التي تواجهها صناعة البلاستيك في الوقت الحالي.

اتهامات لا تُغفى

واتهمت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، شركة بيبسي بالمساهمة في الضرر العام عبر توليد كميات هائلة من النفايات البلاستيكية. وكشفت جيمس أن الشركة لم تحذر المستهلكين من المخاطر الصحية والبيئية المحتملة للبلاستيك في أكثر من 100 علامة تجارية تابعة لها. وهذا ليس فقط اتهامًا بالتلويث، بل إنه يسلط الضوء على الفشل في نشر التوعية حول المخاطر الصحية المرتبطة بمنتجات الشركة.

التأثير على المياه الجوفية

من بين الآثار البيئية المتوقعة لهذا التلويث هو اختراقه لمياه الشرب. ووفقًا للمدعية العامة، يمكن أن يدخل هذا التلويث إلى مياه الشرب بعد تحلله، مما يسهم في حدوث مشكلات صحية خطيرة. وبينما يتمسك سكان نيويورك بحقهم الأساسي في الحصول على مياه نظيفة، يعرض التغليف والتسويق غير المسؤول لشركة بيبسي إمدادات المياه والبيئة والصحة العامة في بافلو للخطر.