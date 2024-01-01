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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لواقعة شاب أنهى حياة والدته بالغربية.. والسبب صادم

شاب ينهي حياة والدته
شاب ينهي حياة والدته

سيطر الإدمان على عقله وأفقده إياه حتى أنه أصبح لا يميز بين من يحبه ويريد مصلحته، من يريد هلاكه، حتى أنه أنهى حياة والدته في لحظة لرفضها إعطائه مالا لشراء المواد المخدرة.

الابن العاق الذي يبلغ عمره 23 عاما طعن والدته بالة حادة ليحصل على مالا لشراء المواد المخدرة.

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أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوصول المدعوه "سنيه .ج.ش" 54 سنة مصابة بطعنه نافذه بالصدر وتم نقلها إلى طوارىء مستشفي قطور المركزي  ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة قطور وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

وأفادت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب جريمة إنهاء حياة الأم ابنها العاق "عز.م.ر" 23 سنة   كون الٱم رفضت طلبه في إعطاءه أموال للشراء المواد المخدرة. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.

وتمكنت مباحث الجنائية بالغربية ، من إلقاء القبض علي الشاب المدمن بقرية إبشواي الملق بدائرة مركز قطور.

الإدمان الغربية الابن العاق المواد المخدرة مركز شرطة قطور أبشواي

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