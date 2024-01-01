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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تغيير شكل أشعة الشمس .. قرغيزستان ترفع علمها الجديد

علم قرغيزستان
علم قرغيزستان

رفعت قيرغيزستان، اليوم الاثنين، العلم الجديد في الساحة الرئيسية للعاصمة بشكيك، وذلك بعد أن غيرت الجمهورية علمها رسميًا الشهر الماضي.

وحسب موقع "إكي برس"، وقع رئيس قرغيزستان صدر جباروف على أمر تغيير علم البلاد في 22 ديسمبر بعد أن وافق عليه برلمان الدولة.

ويشمل التعديل تغيير شكل أشعة الشمس على العلم من متموج إلى مستقيم، بالإضافة إلى زيادة عدد (العوارض المتقاطعة) الموجودة على التوندوك "أعلى اليورت – وهي خيمة السكن التقليدية في تلك المنطقة".

وأرجعت السلطات سبب تغيير شكل الأشعة إلى أن الكثير من الناس يربطون الأشعة المتموجة بعباد الشمس، وهي ليست المحصول الزراعي الرئيسي في البلاد، كما أن الأشعة المستقيمة أشبه بأشعة الشمس.

وستظل جميع الوثائق الرسمية التي تحمل صورة علم الدولة صالحة حتى انتهاء صلاحيتها.

كما ستظل لوحات السيارة وشهادات تسجيل المركبات التي تحمل صورة علم الدولة سارية حتى تتخذ الهيئة المعتمدة قرارًا باستبدالها.

قيرغيزستان العلم الجديد بشكيك رئيس قرغيزستان تغيير علم

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