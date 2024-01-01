عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش الجهود المبذولة لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة التعاون

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل القرى المنتجة للحرف والصناعات اليدوية والعمل على تمكين أصحاب الحرف اليدوية أو التراثية لتنمية قرى الريف المصري وتمكين الأسر اقتصاديًا خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"حياة كريمة" وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أهمية المنصة الالكترونية "أيادى مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الالكتروني "ayadymisr.com" والتي تعمل على تسويق المنتجات اليدوية من خلال أحدث الوسائل المستحدثة فضلاً عن المعارض الدولية وذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادي للحرفيين والمنتجين.

 جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ناهد محمد فرغلى مدير إدارة التعاون ومنسق منصة "أيادي مصر"  بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة الجهود المبذولة في مبادرة " منصة أيادى مصر" لتسويق المنتجات الحرفية لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية فضلاً عن الخطة الموضوعة وبعض المقترحات لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

جامعة أسيوط تستقبل وفد المراجعين الخارجيين لتجديد منح شهادة الأيزو بنظم الجودة

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة مدرسة راهبات نوتردام "بلدي أمانة" للنظافة العامة والتشجير


وقال محافظ أسيوط، إننا نعمل على مساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بتسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية وتعريفهم بالتفاصيل الخاصة بالمبادرة واشراكهم في المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والمراكز لتمكين الأسر اقتصادياً وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.

أسيوط أخبار أسيوط أصحاب الحرف اليدوية والتراثية أصحاب الحرف التراثية أصحاب المشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

خلال لقاء مع السكان.. محافظ أسيوط يناقش مشكلات مدينة 30 يونيو

محافظ أسيوط: إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

خناقة بالشوم والحجارة.. شقيق يُنهي حياة أخيه في القليوبية والسبب صادم

التعدي على زميل بجامعة المنيا.. طلب عاجل من الصحفيين لـ وزير التعليم العالي

ما معنى قول الله تعالى «وهديناه النجدين».. والأسرار التي اختص بها آدم؟

فيوتشر يكشف مفاجأة عن انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك.. تفاصيل

تحول جديد بسياسة أوروبا.. ماذا تقرر القارة العجوز بشأن حربي غزة وأوكرانيا واليورو؟

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لـ حزب الله جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

من غير بطانة .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا في الرياض

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ