محافظ أسيوط يناقش الجهود المبذولة لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل القرى المنتجة للحرف والصناعات اليدوية والعمل على تمكين أصحاب الحرف اليدوية أو التراثية لتنمية قرى الريف المصري وتمكين الأسر اقتصاديًا خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"حياة كريمة" وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أهمية المنصة الالكترونية "أيادى مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الالكتروني "ayadymisr.com" والتي تعمل على تسويق المنتجات اليدوية من خلال أحدث الوسائل المستحدثة فضلاً عن المعارض الدولية وذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادي للحرفيين والمنتجين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع ناهد محمد فرغلى مدير إدارة التعاون ومنسق منصة "أيادي مصر" بالمحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة الجهود المبذولة في مبادرة " منصة أيادى مصر" لتسويق المنتجات الحرفية لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية فضلاً عن الخطة الموضوعة وبعض المقترحات لتنفيذها خلال الفترة القادمة.



وقال محافظ أسيوط، إننا نعمل على مساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بتسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية وتعريفهم بالتفاصيل الخاصة بالمبادرة واشراكهم في المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والمراكز لتمكين الأسر اقتصادياً وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.