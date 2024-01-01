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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسيوط تستقبل وفد المراجعين الخارجيين لتجديد منح شهادة الأيزو بنظم الجودة

وفد المراجعين الخارجيين
وفد المراجعين الخارجيين يصل جامعة أسيوط

استقبلت جامعة أسيوط، اليوم الإثنين وفد المراجعين الخارجيين؛ لبدء فعاليات تجديد شهادة الأيزو  ٩٠٠١ - ٢٠١٥  للعام الثامن علي التوالي، وذلك بمقر إدارة الجودة والتميز، الدور الأول بالمبني الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، ان جامعة أسيوط ملتزمة بمجموعة من المعايير الدولية للجودة في خطتها الاستراتيجية، وتطبيق هذه المعايير علي جميع المستويات؛ للحفاظ علي مكانتها الرائدة في تقديم الخدمات البحثية والتعليمية والمجتمعية، وتحقيق  التميز محلياً ودولياً، لافتا أن الجامعة تسعى دائما إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي بالجامعة، موضحا أن زيارة وفد المراجعين الخارجيين، تستهدف إجراء أعمال المراجعة الداخلية لنحو (٢٣) إدارة مركزية وعامة بالجامعة.

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شهد الاجتماع حضور، شوكت صابر أمين عام الجامعة، و أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، و محمد عباس مدير إدارة الجودة والتميز ، ومشاركة العميد مهندس مجدي مصطفي، والدكتور باسم نبيل المراجعين الخارجيين للشركة المانحة للشهادة.

ومن جانبه، رحب شوكت صابر، بوفد المراجعين الخارجيين، موجهاً الشكر؛ لفريق عمل إدارة الجودة والتميز، على ما بذلوه من جهود كبيرة، من أجل الحصول على تجديد شهادة الأيزو، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم بما يصب في صالح جامعة أسيوط.

وأوضح الأستاذ محمد عباس، أن زيارة القائمين علي المراجعة الخارجية، استهدفت إجراء أعمال المراجعة الداخلية لنحو (٢٣) إدارة مركزية وعامة، من الإدارات والوحدات الحاصلة علي شهادة الأيزو ٩٠٠١ ؛علي أن تتم أعمال المراجعات داخل مقر كل إدارة علي حدة؛ وذلك للتأكد من تطبيق كافة أسس ومعايير الجودة كاملةً .

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