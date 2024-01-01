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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أفعى ونمر وبطة .. أجمل 10 مخلوقات على وجه الأرض| فيديو

اجمل 10 حيوانات في
اجمل 10 حيوانات في العالم

أجمل 10 مخلوقات على وجه الأرض .. هناك الكثير من الحيوانات التي تتميز بشدة الجمال وتختلف في صفاتها ، وتتواجد في جميع أنحاء العالم ، والعامل المشترك بينهم الجمال اللافت الذي يجعل كل من يشاهدها يتعجب من قدرة الخالق سبحانه وتعالى في خلق هذا الجمال .

نستعرض في السطور التالية أجمل 10 حيوانات في العالم .. 


1= البطة الصينية 
يتميز البط الصيني بألوان الريش الزاهية ويشبه فاكهة المندرين ، يتغذى على السمك ، وهو نوع مهدد بالإنقراض .

2-النمر الأبيض
اسمه الببر الأبيض الملكي، فروه أبيض ذو خطوط سوداء وعيناه زرقاوان، وجسمه يشبه المعطف من شدة جماله ونعومته .

وزن الذكر يبلغ ما بين 200 الى 230 كجم، و وزن الأنثى من 130 إلى 170 كجم .


3- فراشة الجناح الزجاجي
تصنف من أحلى وأجمل المخلوقات في العالم بسبب التصاميم المميزة على جناحاتها، وأجنحتها شفافة تماماً تشبه الزجاج ، وتحمي نفسها بهذه الأجنحة من الحيوانات والطيور.


4- الخيل الفريزيان
أجمل حصان في العالم، نشأت هذه السلالة في هولندا، ويتميز بشعره الطويل المتدلي على العنق، وهذا النوع من الخيول ذكي جداً وماهر، لونه موحد وجذاب وهو سر جماله بين الخيول . 

5- الأفعى الخضراء
اسمها الممبة الخضراء الشرقية، وهي أفعى شجرية سامة موجودة في قارة إفريقيا.

طولها من 1.8 متر إلى 3.7 متر، وجسم الأفعى كله باللون الأخضر،، رأسها مميزة وطويلة وذيلها رقيق، وعادة ما تسكن بالأشجار ولا تنزل للأرض إلى للغذاء وتتجنب البشر تماماً .

6- الطاووس الأبيض
يتميز بريشه السحري الجميل على جسمه بالكامل ، وعيونه الزرقاء، يتباهى بريشه الأبيض الثلجي، ويشبه لوحة مميزة من سحر الطبيعة .


7- سمك الماندرين
واحدة من أجمل الكائنات البحرية في العالم، يتميز بألوانه المبهجة الناصعة، جسمه لونه أزرق ويتخلله شرائط حمراء وبرتقالي، لا يوجد قشر على جسم الماندرين ، تغطيه طبقة رقيقة هلامية
عينيه مرفوعة شبه الضفدع وفمه مدبب . 

8 – الطوقانية
فصيلة من الطيور تشبه العصافير، يتميز بمنقاره الطويل وجسمه الملون. 

9-ببغاء المكاو القرمزي 
معروف بألوانه الكثيرة الزاهيةK موطنه الأصلي الغابات الإستوائية ويأكل الفواكه والبذور.

10- الكلب الهاسكي السيبيري 
من أكثر الحيوانات الملفتة للانتباه، يتميز بلون جسمه الأبيض مع عيناه الزرقاء، جسمه كله شبه المعطف الفرو ، وهو إجتماعي جداً ولا يحب الوحدة . 

أجمل 10 مخلوقات على وجه الأرض

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