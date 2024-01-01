طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

القلق ينتاب الجميع من خطر انتشار متحور JN.1 ويتسائل البعض عن مدى خطورته وتسببه في حالة وفيات .

وأكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن متحور كورونا الجديد JN.1 سريع الانتشار وسريع العدوى ولكنه ليس خطير ولا يسبب حالات خطيرة تصل الي الوفاة.

وأشار الدكتور أيمن سالم، أن متحورJN.1 منتشر بدول كثيرة حول العالم لكنه ليس بصورة وباء، لأن منظمة الصحة العالمية لم تعلن أنه وباء ولكنها رفعت حالة الترصد فقط لكثرة حالات الإصابة .

وأوضح الدكتور أيمن سالم ، أن الوباء يعني وجود حالات وفيات كثيرة أو وجود إصابات خطيرة ادت الي دخول المستشفى فهناك حالات قليلة التي تدهورت حالتها ودخلت الي المستشفيات.

وأكد الدكتور أيمن سالم ، أن علاج متحور كورونا JN.1 هو نفس علاج فيروس كورونا تماما ولا يوجد فرق فيما بينهما، فيتم تناول بعض المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب المختص حسب الحالة والمضادات الفيروسية الخاصة بكورونا (العلاج الكلاسيكي لفيروس كورونا) .

وأشار الدكتور أيمن سالم ، إلى أنه في بعض الحالات الخفيفة يوصى الأطباء بعدم تناول مضادات حيوية أو مضادات فيروسات ويتم التعامل ببعض الادوية الخفيفة حسب الحالة وهي تكون في شكل مسكنات وبعض الادوية الداعمة فقط.

وأوصى الدكتور أيمن سالم، بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والتجمعات والحرص على النظافة الشخصية ونظافة الأسطح، مع ضرورة الالتزام بالتواجد في المنزل اذا ظهرت الأعراض على المريض.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على أهمية دعم جهاز المناعة بالأكلات الصحية وتناول الخضروات والفاكهة وشرب السوائل بكثرة و ممارسة الرياضة بإستمرار.