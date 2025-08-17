جمال حمزة عن «شيكو بانزا»: غير مؤثر وقرار استبعاده تأديبي

يرى جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن غياب الأنجدولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المقاولون العرب، لم يؤثر على شكل الفريق.

وقال حمزة في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة “أون”: “غياب شيكو بانزا أمام المقاولون العرب لم يؤثر على الفريق، وخروجه غاضبا المباراة الماضية طبيعي"، مضيفًا: "شيكو بانزا لم يقدم المردود المنتظر للزمالك في لقاء سيراميكا كليوباترا واستبعاده امام المقاولون قرار تأديبي”.

وتابع: “لا أعتقد أن شيكو بانزا تجاوز لفظيا على الجهاز الفني للزمالك في مباراة سيراميكا، ومن الوارد أن يكون قرار استبعاده جزء منه فني وجزء تأديبي. من الصعب الحكم على أداء اللاعب ولكن هو لم يقدم المردود المطلوب أمام سيراميكا كليوباترا”.





