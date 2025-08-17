قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك بعد مواجهة المقاولون

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العناصر البديلة والذين لم يشاركوا في لقاء المقاولون العرب، تدريبات خاصة عقب انتهاء المباراة مباشرة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

إشراف ماريو تومليانوفيتش على المران

قاد الكرواتي ماريو تومليانوفيتش، مخطط الأحمال بالفريق، هذه التدريبات، وذلك وفقًا لتعليمات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي حرص على تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا تحسبًا للاستحقاقات المقبلة. وجاءت التدريبات متدرجة من النواحي البدنية إلى الجوانب الفنية، مع تركيز خاص على رفع معدلات اللياقة للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز. ولم ينجح أي من الفريقين في هز الشباك رغم محاولات متبادلة، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة واحدة.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا. وفي المقابل، حصد المقاولون العرب أول نقطة له في الدوري، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام فريق زد.

تركيز الزمالك على المرحلة المقبلة
 

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى استغلال الفترة المقبلة في تصحيح بعض الأخطاء الهجومية التي ظهرت في لقاء المقاولون، مع العمل على تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا ليكونوا على أتم الاستعداد للمباريات القادمة، خاصة أن الفريق يخوض موسمًا مزدحمًا بالمنافسات المحلية والقارية.

بهذا، يواصل الزمالك مشواره في الدوري باحثًا عن استعادة الانتصارات، وسط متابعة دقيقة من جهازه الفني الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتجهيز كل عناصر الفريق.

