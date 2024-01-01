انطلاق فعاليات الدراسة للفصل الثاني بمراكز إعداد محفظي القرآن 2023 - 2024م

انطلقت فعاليات الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023م - 2024م يوم الأحد 31 / 12 / 2023م .

الدراسة بمركز إعداد محفظي القرآن

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن عدد مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف (30) مركزًا ، وأن الدراسة بها الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وأن عدد الدارسين بالفرقة الأولى (١٧٨٣)، وعدد الدارسين بالفرقة الثانية (١٣٤٢).

في المقابل شددت وزارة الأوقاف على الآتية أسماؤهم الحضور لديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لمقابلة رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وذلك على النحو التالي:

الثلاثاء 9/ 1/ 2024م

1. اسلام محمد احمد علي - المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

2. آيات حنفي حسانين - مستشفى الدعاة

3. سماح عثمان مصطفى مصطفى - مستشفى الدعاة

4. تامر سعيد ابراهيم هزاع - مستشفى الدعاة

5. هاني احمد علام عبد الصالحين - مستشفى الدعاة

6. محمد عبد الله متولي - مستشفى الدعاة

7. رجاء عبد الوهاب صبحي عبده - مستشفى الدعاة

8. محمد احمد عبد اللطيف احمد - مستشفى الدعاة

9. مصطفى محمد علاء الدين مصطفى الدوح - هيئة الاوقاف المصرية

10. احمد عبد الفتاح محمد خربوش - هيئة الاوقاف المصرية

11. منى حسين محمد - هيئة الاوقاف المصرية

12. عبدالعظيم محمد محمد محمود الصباح - مديرية أوقاف القاهرة

13. محمد مرسي عناني الحفني - مديرية أوقاف القاهرة

14. سيد كمال سيد حسن - مديرية أوقاف القاهرة

15. حنان يوسف ابراهيم محمد - مديرية أوقاف القاهرة

16. رجب خلف عبد الرحمن عقباوى - مديرية أوقاف القاهرة

17. سيد سعيد محمد ادم - مديرية أوقاف القاهرة

الأربعاء 10/ 1/ 2024م

1. مني السيد محمد القعقاع جبريل - مديرية أوقاف القاهرة

2. الهام احمد سليمان - مديرية أوقاف القاهرة

3. جهاد محمد شعبان محمود - مديرية أوقاف القاهرة

4. احمد مسعد مسعود محمد - مديرية أوقاف القاهرة

5. منى احمد محمد ابراهيم - مديرية أوقاف القاهرة

6. خالد فتحي حسن طلبه - مديرية أوقاف القاهرة

7. اسلام جلال علي وهبة - مديرية أوقاف القليوبية

8. محمد فريد السيد عبد الفتاح الخولي - مديرية أوقاف القليوبية

9. طه مهدي عبد الرحمن عفيفي - مديرية أوقاف القليوبية

10. علياء عادل السيد محمد معروف - مديرية أوقاف القليوبية

11. سلامه رجب سلامه خليل - مديرية أوقاف القليوبية

12. سها جمال عبد العزيز عيسي - مديرية أوقاف القليوبية

13. محمد عبد الكريم محمد حسن - مديرية أوقاف القليوبية

14. موسي صدقي احمد - مديرية أوقاف الجيزة

15. مصطفى زهران جودة - مديرية أوقاف الجيزة

16. علي محمد محمد عبدالله - مديرية أوقاف الجيزة

17. هاني محمد أحمد عبدالجواد - مديرية أوقاف الجيزة

18. وليد جاد الرب احمد دردير - مديرية أوقاف الجيزة

الخميس 11/ 1/ 2024م

1. وفاء رفعت عبد الحميد حسن - مديرية أوقاف الجيزة

2. أحمد محمد السيد العزب - مديرية أوقاف الجيزة

3. صابر عبدالرحمن محمد عبدالرحمن - مديرية أوقاف الشرقية

4. مجدى سعيد محمد عطية - مديرية أوقاف الشرقية

5. نشوى صلاح عبد الفتاح مرسي - مديرية أوقاف الفيوم

6. ابراهيم محمد فتحي ابراهيم على يوسف - مديرية أوقاف المنوفية

7. محمد إبراهيم عبده رمضان - مديرية أوقاف السويس

8. احمد فوزي عبد الرحمن مصطفى - مديرية أوقاف بنى سويف

9. السعيد محمد محمد أحمد - مديرية أوقاف شمال سيناء

10. محمود ابراهيم محمد احمد البغدادي - مديرية أوقاف جنوب سيناء

11. خالد محمود جابر علام - مديرية أوقاف سوهاج

12. محمد السيد محمد السيد علي - مديرية أوقاف سوهاج

13. محمد سالم ايوب جادالله - مديرية أوقاف البحر الاحمر

14. حامد محمد على يوسف - مديرية أوقاف المنيا

15. أيمن فوزى محمد شيمي - مديرية أوقاف المنيا

16. مندى ضاحي حسنين محمد - مديرية أوقاف المنيا

17. هيثم محمد علي محمد - مديرية أوقاف المنيا