تعليم الغربية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية ناصر حسن، إن كافة الإدارات التعليمية الـ 10 على مستوى مدن ومراكز المحافظة، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الصفوف والمراحل التعليمية.



وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم - أن كافة لجان الامتحانات على استعداد تام لاستقبال التلاميذ والطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحا أن المديرية عقدت على مدار الأيام الماضية أكثر من اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للعبور بامتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح.



وأكد وكيل الوزارة، علي توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، متمنياً لأبنائنا التفوق والنجاح والتميز.



ووجه وكيل الوزارة بضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، والإبلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بجانب، توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، متمنياً لأبنائنا التفوق والنجاح والتميز.



وأشار إلى أن المديرية أنهت استعداداتها الامتحانات علي مستوي الإدارات التعليمية العشر وتم تجهيز جميع المدارس علي مستوي الإدارات التعليمية العشر، حيث تبدأ امتحانات النقل من الصف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 يناير وتنتهي يوم 13 يناير، أما صفوف النقل الأول والثاني الإعدادي تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير وينتهي يوم 14 يناير، أما امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ يوم 17 يناير وتنهي يوم 24 يناير من نفس الشهر.

