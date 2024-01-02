57 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 2023

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 57 ألفا و54 حسابا جديدا للمستثمرين خلال العام الماضي 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة قاربت 12.5% خلال العام 2023، مقارنة بـ 50 ألف و718 حسابا جديدا في العام 2022، ومقابل 12 ألف و31 حسابا جديدا في العام 2021.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في ديسمبر الماضي فقط ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 184% مقارنة بنحو 2145 حساباً جديداً في ديسمبر 2022، في ظل الاقبال الكبير من المستثمرين على الطرح العام الأولي لشركة "تاكسي دبي".

واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 13.94 ألف حساب، ثم "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية بواقع 11.12 ألف حساب، ثم "الرمز كابيتال" 9076 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بـ5651 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" بـ5164 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" بواقع 3446 حساباً.

من ناحية، أخري نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة حالياً، أكثر من 3.83 مليون صفقة خلال العام 2023 بنمو بنسبة 32.7% مقارنة بنحو 2.88 مليون صفقة في العام 2022.

وجرى تنفيذ الصفقات على عدد تجاوز 105 مليارات سهم في 2023، بارتفاع بنسبة 36.4% مقارنة بنحو 77.06 مليار سهم نفذت في العام 2022، وبلغت قيمة الصفقات نحو 202.2 مليار درهم في العام الماضي بارتفاع بنحو 12.3% مقابل 180.07 مليار درهم في 2022.