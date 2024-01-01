10 آلاف مريض.. خروج مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان بغزة عن الخدمة

أعلن الدكتور صبحي سكيك مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان في غزة، اليوم الاثنين، إن المستشفي خرج عن الخدمة قسريا بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال سكيك في مؤتمر صحفي له، إنه بعد خروج المستشفى قسرا عن الخدمة لدينا 10 الاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير انسانية.

وأضاف مدير المستشفي، أنه لا يوجد أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم رفع ما يزيد عن 2200 تحويلة لمرضى السرطان للعلاج بالخارج، وقد سافر عدد منهم لبعض الدول.

وطالب مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان، العالم الحر بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي والإسراع في مغادرة المرضى وضمان توفير العلاج.

وطالب سكيك كافة الدول وخاصة تركيا حكومة وشعبا، بضرورة إعادة تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني والذي يعتبر الملاذ الوحيد لمرضى السرطان في غزة.