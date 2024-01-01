عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة نتنياهو تدفع رشاوى للمستوطنين للعودة إلى مستعمرات غلاف غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

اتهم رئيس مجلس استيطاني بجنوب إسرائيل، اليوم الإثنين، حكومة بنيامين نتنياهو برشوة المستوطنين بتقديم منح مالية، مقابل العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، التي لا تزال تتعرض لقصف صاروخي من القطاع.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، كشفت عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة سكان 6 مستوطنات بغلاف غزة على بعد حوالي 7 كيلومترات من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمالي القطاع.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: "لن نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع ولا قرار غير ذلك ومهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى غلاف غزة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب.

زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجما نتنياهو: من جلب لنا الكارثة لن يبقى في 2024

نتنياهو: لن نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع

وأضاف المسؤول أن الستة أشهر المقبلة حرجة لقوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تسمح للوضع الراهن على الجبهة اللبنانية بالاستمرار.

إسرائيل نتنياهو مستوطنات غلاف غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

موضوعات متعلقة

زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجما نتنياهو: من جلب لنا الكارثة لن يبقى في 2024

النواب الليبي يتخذ قرارا عاجلا ضد إسرائيل

ضابط مخابرات أمريكي: 2024 العام الأخير بالنسبة لزيلينسكي

حادث مروع.. اصطدام شاحنة بقطار في أستراليا وسقوط قتلى

انفجارات عنيفة.. صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

خوفا من تسونامي.. أوامر بإخلاء 90 ألف شخص منازلهم بـ9 محافظات يابانية

قرار عاجل من رئيس وزراء اليابان لمواجهة كارثة الزلزال المدمر

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يوبخ زيلينسكي بعد الهجوم الدموي على بيلجورود

ترشيحاتنا

100 مليون جنيه هدية من الرئيس في أول يوم في العام الجديد 2024

55 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى واستشهاد 51 فلسطينيا .. التقرير السنوي عن الانتهاكات في القدس

الكشف عن عدد ضحايا زلازل اليابان

تحول جديد.. مسئول أمريكي يكشف سبب إنسحاب القوات الإسرائيلية من غزة

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

كتائب القسام تعلن تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وقصير.. نسرين طافش تصدم متابعيها بظهورها الأخير

تصرف صادم لسائق يتسبب في مأساة على طريق بهولندا.. شاهد

روشتة من طبيب لعلاج القولون العصبي بأسرع وقت

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ