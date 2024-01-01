حكومة نتنياهو تدفع رشاوى للمستوطنين للعودة إلى مستعمرات غلاف غزة

اتهم رئيس مجلس استيطاني بجنوب إسرائيل، اليوم الإثنين، حكومة بنيامين نتنياهو برشوة المستوطنين بتقديم منح مالية، مقابل العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، التي لا تزال تتعرض لقصف صاروخي من القطاع.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، كشفت عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة سكان 6 مستوطنات بغلاف غزة على بعد حوالي 7 كيلومترات من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمالي القطاع.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: "لن نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع ولا قرار غير ذلك ومهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى غلاف غزة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب.

وأضاف المسؤول أن الستة أشهر المقبلة حرجة لقوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تسمح للوضع الراهن على الجبهة اللبنانية بالاستمرار.