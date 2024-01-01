زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجما نتنياهو: من جلب لنا الكارثة لن يبقى في 2024

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، في هجوم قوي علي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن من جلب لإسرائيل الكارثة لن يبقى في 2024.

وكان لابيد، قال في وقت سابق من اليوم، إن إسرائيل تستحق عاما جديدا أكثر أمنا بعد العام الرهيب في تاريخ البلاد الذي انتهى أمس.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أشار لابيد إلى كوارث 2023 على إسرائيل بجانب كارثة طوفان الأقصى.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية: “في يومه الأخير، تم تحويل مئات الملايين من الشواكل من أموال الائتلاف الفاسد في الكنيست، واستسلم مدير سلطة الشركات للضغوط واستقال، وارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير، وفي اجتماع الحكومة كانت الكذبة”.

وأضاف لابيد أن "المختطفين لم يعودوا، والحكومة ليس لديها خطة لإعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب إلى ديارهم، وكنهاية مناسبة لهذا العام، وفي منتصف الليل بدلاً من إطلاق الألعاب النارية وصل وابل من الصواريخ”.