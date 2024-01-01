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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: لن نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع

أرشيفية
أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لن يسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمالي القطاع.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: " لن نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع ولا قرار غير ذلك ومهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى غلاف غزة".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب.

وأضاف المسؤول أن الستة أشهر القادمة حرجة لقوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تسمح للوضع الراهن على الجبهة اللبنانية بالاستمرار.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت في وقت سابق، الأحد، بأن الجيش بدأ في عملية تسريح عدد كبير من قوات الاحتياط، إذ من المقرر أن يُسرح لواءين إضافيين كاملين هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة "جيروزالم بوست" أن تسريح اللواءين يأتي في إطار عملية أوسع نطاقاً من المتوقع أن تشمل تسريح لواءات إضافية من الخدمة، ربما على أساس أسبوعي أو شهري.

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وقالت الصحيفة، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي بدأ في عملية تسريح عدد كبير من قوات الاحتياط، إذ من المقرر أن يسرح لواءين إضافيين كاملين هذا الأسبوع.

وأضافت أن الجيش يتوقع تقييم مدى تأثير ذلك على قدرة الجيش على الاستمرار في محاربة حركة "حماس".

كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، الأحد، مصرع اثنين آخرين من قواته خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليتجاوز إجمالي ضحاياه 170 منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر الماضي.

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