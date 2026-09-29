قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرها 510 سنوات.. القس أرساني جابر يستعرض أول طبعة منشورة للعهد الجديد اليوناني
انقلاب تريلا محملة بالرمل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل
قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
جدد له عشان محتاجه.. أحمد شوبير يكشف سبب استمرار الشناوي مع الأهلي
من العاصمة الجديدة إلى دودوما.. مصر تنقل خبراتها إلى تنزانيا
آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي
رئيس اتحاد جنوب السودان: كنت أتمنى وجود محمد صلاح وحضور جماهيري للجالية المصرية
موجبات دخول الجنة .. 3 أسرار لا تعرفها عن صلة الرحم
خبير أمن معلوماتي يكشف عن طرق حماية البيانات من التهديدات الإلكترونية
كواليس تحضير الحكومة لمؤتمر أكتوبر لمناقشة التحديات والأولويات
محمود سعد : السلطة والشهرة أصعب من الفلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يراقب ظهيرين مجانًا.. تحركات مبكرة لتدعيم مركز الظهير

برشلونة
برشلونة
إسلام مقلد

يواصل نادي برشلونة تحركاته المبكرة في سوق الانتقالات، بحثًا عن خيارات جديدة لتدعيم مركز الظهير، في ظل رغبة الإدارة الرياضية في استغلال الفرص المتاحة بالسوق والتعاقد مع لاعبين دون تحمل رسوم انتقال، بما يتناسب مع الظروف المالية للنادي الكتالوني.

برشلونة يراقب صفقات مجانية

وبحسب ما أوردته صحيفة «سبورت» ونقله موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، يضع برشلونة عددًا من الأسماء تحت المراقبة تحسبًا لإمكانية التعاقد معها خلال فترات الانتقالات المقبلة، مع تركيز خاص على اللاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية، بما يسمح للنادي بالتفاوض معهم دون الحاجة إلى دفع مقابل مالي لأنديتهم.

ورغم امتلاك برشلونة أكثر من خيار في مركز الظهير، فإن الإدارة الرياضية ترى أن تدعيم هذا المركز يظل فرصة يمكن استغلالها، خصوصًا إذا توافرت أسماء مناسبة من الناحية الفنية والمالية.

 

ديفيد راوم وتيريك ميتشل على رادار برشلونة

ويأتي الألماني ديفيد راوم، قائد لايبزيج، ضمن أبرز الأسماء التي تحظى باهتمام برشلونة، خاصة أنه يمتلك معرفة سابقة بالمدرب هانز فليك، وهو ما قد يسهل عملية تأقلمه حال انتقاله إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

كما يبرز اسم الإنجليزي تيريك ميتشل، ظهير كريستال بالاس، ضمن الخيارات التي يراقبها النادي الكتالوني، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله متاحًا للتفاوض مع الأندية الأخرى وفقًا للوائح بداية من يناير المقبل.

 

خيارات أخرى لتعزيز الجبهة

ولم يكن راوم وميتشل الاسمين الوحيدين اللذين ارتبطا بخطة برشلونة لتدعيم مركز الظهير، إذ سبق للنادي أن وضع أسماء أخرى ضمن حساباته، من بينها أليخاندرو جريمالدو وأندريا كامبياسو، في إطار البحث عن حلول قادرة على منح الفريق المزيد من الخيارات في الخط الخلفي.

ويمتلك برشلونة حاليًا جول كوندي وإريك جارسيا في الجهة اليمنى، إلى جانب أليخاندرو بالدي وتشافي إسبارت في الجهة اليسرى، مع وجود خيارات أخرى يمكنها شغل أكثر من مركز دفاعي.

يناير قد يشهد بداية التحركات

وتسعى إدارة برشلونة إلى التحرك مبكرًا في هذا الملف، خاصة أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم يصبح بإمكانهم الدخول في مفاوضات مباشرة مع أندية أخرى اعتبارًا من يناير المقبل.

ويأتي ذلك في ظل رغبة برشلونة في حسم بعض الملفات مبكرًا، قبل ارتفاع المنافسة على اللاعبين الذين يمكن التعاقد معهم مجانًا، خصوصًا أن الصفقات التي لا تتطلب رسوم انتقال تمثل فرصة مهمة للنادي في ظل القيود المالية التي تحيط بتحركاته في سوق الانتقالات.

نادي برشلونة برشلونة لايبزيج ديفيد راوم هانز فليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

منتخب مصر

الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي

ترشيحاتنا

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

بتصحى بتعطس كل يوم؟

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 5 أسباب مرتبطة بالجو وغرفة النوم

بالصور

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

شعر الذقن عند النساء.. متى يصبح خطراً على صحتها؟

شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد