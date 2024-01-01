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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: موقف مصر تجاه أزمة غزة لا يمكن المزايدة عليه.. فيديو

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي يتابع عن كثب تداعيات ما حدث ومستمر في قطاع غزة منذ اللحظة الأولى.

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وأضاف النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "موقف الرئيس السيسي كان واضح وحاسم من البداية وهو أنه رفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية لأنها قضية العرب، خاصة وأن مصر موقفها إنساني قبل أن يكون إنساني".

وأشار: "مخطط التهجير منذ السبعينات وليس وليد الساعة"، موضحا: "كان هناك تحديات أمام مصر بفتح المعبر وموقفنا لا يمكن المزايدة عليه؛ لأننا أول وأكبر دولة تقوم بإرسال مساعدات للأشقاء في غزة".

أكد أن جهود المصرية هدفها الحفاظ على القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، كما أن ما تقوم به إسرائيل في غزة عبارة عن حرب إبادة جماعية بحق الأشقاء الفلسطينيين.
 

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