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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بـ 15 جنيه.. أسعار تذاكر المترو 2024 بعد الزيادة الأخيرة

صدى البلد

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار تذاكر المترو2024 بعد الزيادة الأخيرة، والتي طبقت اليوم، تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لـ مترو الأنفاق.

تذاكر المترو

أسعار تذاكر المترو 2024 بعد الزيادة الأخيرة


وأظهرت القائمة الجديدة ارتفاع سعر تذكرة مترو الأنفاق كالتالي:-

التذكرة بسعر 5 جنيهات تصبح بـ 6 جنيهات والمخصصة لـ 9 محطات.
 التذكرة بسعر 7 جنيهات إلى 8 جنيهات ومخصصة لـ 16 محطة.

التذكرة بسعر 10 جنيهات زادت إلى 12 جنيهًا ومخصصة لـ 23 محطة.

وأُضيفت تذكرة جديدة لما يزيد عن 23 محطة بسعر 15 جنيهًَا.

ماكينات "TVM" لصرف تذاكر المترو

كيفية صرف تذاكر المترو من ماكينة "TVM"

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية شراء تذاكر المترو من ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، TVM في محطات مترو الأنفاق.

وأعلنت وزارة النقل تفعيل ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، من خلال ماكينات TVM في محطات مترو الأنفاق.

ودشنت ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، وجرى تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب في المحطات.

تفاصيل تركيب وتفعيل ماكينات "TVM" لصرف التذاكر بالخط الأول والثاني للمترو

ماكينات TVM ستصرف التذاكر آليا بدون أي تدخل من العنصر البشري نهائيا

سيتم تجديد اشتراكات المترو أيضا من خلال ماكينات TVM

هذه الماكينات تتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر مرة واحدة.

تم تركيب هذه الماكينات المحطات في الخط الأول والثاني، وتم تركيب 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني".

 

مميزات ماكينات "TVM" لصرف تذاكر المترو

وتتميز ماكينات TVM بسهولة الاستخدام عن طريق شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، ويمكن للراكب شراء تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وشحن محفظة التذاكر تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

ماكينات "TVM" لصرف تذاكر المترو

كما تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10/5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون، وتعد خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

طريقة الحصول على التذاكر من ماكينات TVM في محطات المترو


- اختيار المحطة المتواجد بها الراكب

- اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب

- تحديد عدد التذاكر

- دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر

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