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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

90 هزة ارتدادية تضرب اليابان.. وتحذير خطير من تسونامي

زلزال اليابان
زلزال اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل ما يقرب من 90 هزة ارتدادية بقوة تزيد عن نقطتين بحلول نهاية اليوم بعد سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت محافظة إيشيكاوا اليابانية.

وقال خبراء هيئة الأرصاد اليابانية، أنه تم تسجيل 87 هزة ارتدادية بقوة تزيد عن نقطتين على المقياس الياباني في المنطقة، وحذر علماء الزلازل من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية لمدة أسبوع تقريبا.

وبعد الزلازل، نشأ خطر حدوث تسونامي كبير في بعض المناطق على الساحل الغربي لليابان، وحتى الآن، هناك توصية فقط بتوخي الحذر من احتمال حدوث موجات المد والجزر على طول الساحل الغربي لليابان بأكمله.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، بمقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين نتيجة سلسلة من الزلازل في اليابان.

وأوضحت “كيودو”، أنه “تم العثور على قتيلين في محافظة إيشيكاوا، وأصيب سبعة أشخاص آخرين هناك، وأصيب 15 شخصا في محافظة توياما، وخمسة في فوكوي، واثنان في نيجاتا، وواحد في جيفو”.

الكشف عن عدد ضحايا زلازل اليابان

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بدوره، قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، إنه أمر قوات الدفاع الذاتي ووحدات المساعدة الطارئة التابعة للشرطة ووحدات المساعدة في حالات الطوارئ باستخدام جميع الوسائل لدخول المنطقة المنكوبة من الزلازل في أقرب وقت ممكن.

وأضاف كيشيدا: "من الصعب جمع المعلومات عن الزلزال في محافظة إيشيكاوا لأنه وقع قبل غروب الشمس مباشرة، لكننا أوعزناهم بجمع المعلومات خلال الليل حتى صباح الغد”.

إيشيكاوا اليابان زلزال هزة ارتدادية

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