خدمات البترول البحرية في 2023.. حجم أعمال قياسي ورؤية جديدة للتشغيل الكامل للموارد

عام آخر من النجاحات القياسية لشركة خدمات البترول البحرية، التابعة لوزارة البترول، والتي تزامنت مع إنجازات كبيرة لقطاع البترول المصري في كافة الأصعدة ودور إستراتيجي بالغ الاهمية في تنفيذ أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة في البترول والطاقة ، تحت قيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية .



فعلى مدار سنوات عديدة تستمر شركة خدمات البترول البحرية في تحقيق أهداف قطاع البترول المصري، وتأكيد ريادتها ومكانتها ، من خلال دورها الحيوي ومسيرة نجاحات طويلة الأمد لها في المشروعات القومية البترولية .



وبحسب بيان للشركة، إستطاعت خدمات البترول البحرية إستغلال مواردها وقدرتها الفائقة لمواجهة كافة التحديات، ووضعت نصب أعينها المزيد من العمل المستمر، و إنجاز كافة المهام الموكلة لها، وإستهداف تنفيذ كافة مشروعات الإنشاءات البحرية .



وفي ضوء التوسع الكبير لقطاع البترول المصري في مجال البحث والاستكشاف وجذب الإستثمارات، كان لشركة PMS النصيب الأكبر في الحصول على فرص واعدة لتعظيم حجم أعمالها وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع .



حيث تمكنت شركة خدمات البترول البحرية خلال عام 2023 فى إنهاء العديد من المشروعات العملاقة وأهمها، مشروع تنمية حقل البتريكو التابع لشركة بترول بلاعيم بتروبل، والذي قامت فيه PMS بأعمال إنزال خط بحرى جديد قطر 14 بوصه وبطول تقريبى 11 كم ، وتستهدف شركة بتروبل من المشروع تعظيم انتاجها من الزيت الخام فى حقول بلاعيم بمنطقة البتريكو .



كما تمكنت أيضاً من إنهاء تنفيذ مشروع تنمية حقل الــــ GG للشركة العامة للبترول بإنزال الخط البحري قطر 6 بوصة وبطول 4 كم ، والذي تستهدف به الشركة العامة للبترول تعظيم إنتاجها من الزيت الخام بحقل الــ GG البحري.



وإستمراراً للدور الوطنى لشركة خدمات البترول البحريه فى تنفيذ المشروعات القومية ، فقد قامت بتنفيذ مشروع تثبيت الحوض العائم بترسانة بور سعيد البحرية، التابع لشركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى التابعة لشركة قناة السويس، وذلك في وقت قياسي، وتأتي الأهمية الغير مسبوقة لذلك المشروع المشروع فى خلق فرص استثمارية جديدة، كونه سيخدم المجرى الملاحى لقناة السويس، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافى المميز لترسانة بورسعيد البحرية.



هذا إلى جانب إنهاء تنفيذ مشروع تنمية حقل كاموس البحرى 3B المسند من شركة شمال سيناء للبترول NOSPCO والذى تمكنت فيه PMS من إنهاء أعمال تركيب عدد 2 منصة بحرية جديدة وعدد ٢ خط بحري اقطار ٨ بوصة، والذي تستهدف به شركة شمال سيناء تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل كاموس البحري .



وأيضاً النتائج المتميزة لـ PMS في تنفيذ مشروع تنمية حقل شمال صفا البحرى لشركة بترول خليج السويس (جابكو)، حيث تم الإنتهاء من أعمال تركيب منصة شمال صفا البحرية وإنزال الخط البحري قطر 12 بوصة بطول 10كم ، والذي تستهدف يه شركة جابكو تعظيم إنتاجها من الزيت الخام بحقل شمال صفا البحري.





وفى اطار استراتيجية الشركة الجديدة والتى تستهدف اضافة معدات ووحدات بحرية لدعم الأصول ، تستمر PMS فى توفير الوحدة البحرية الـــــــ JACK UP BARGE (MOPU ) وذلك للعمل بنظام الايجار بغرض الشراء لشركة بتروجلف مصر، للقيام بأعمال تسهيلات الانتاج بمشروع تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى ، والذي قامت بتنفيذة كأحد أهم الإنجازات الكبيرة على الإطلاق خلال العام المنقضي 2022 ، كونه مشروع إستراتيجي أسهم بشكل كبير في مضاعفة انتاج شركة بتروجلف مصر من الزيت الخام في تلك المنطقة .



وفي إطار السعي المستمر لتعظيم حصة الشركة السوقية، وعقد المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات

والتنوع في مجال الأعمال، فقد تمكنت PMS من الحصول على امر اسناد جديد لتنفيذ المرحلة العاشرة لمشروع تنمية حقول غرب الدلتا العميق من شركة البرلس للغاز ، حيث ستقوم ولأول مرة في تاريخها بأعمال مد وإنزال كابلات بحرية بأعماق غير مسبوقة وربط الآبار على الإنتاج



كما تمكنت أيضاً من الحصول على امر اسناد لتنمية حقل غرب البرلس البحرى التابع لشركة غرب البرلس للبترول بتروويب، وسوف تقوم بتنفيذ اعمال تركيب عدد 2 منصة بحرية وانزال خطين بحريين اقطار 8و 14 بوصة وذلك بحقل غرب البرلس البحرى، ويجرى حالياً تنفيذ الأعمال البرية للمشروع، وتستهدف شركة بتروويب من المشروع تعظيم انتاجها من الغاز فى حقل غرب البرلس البحرى .



هذا ودائماً تنتهج شركة خدمات البترول البحرية سياسات التحسين المستمر وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية ووضع المعايير الدولية للجودة كأولوية لها في تنفيذ جميع مشروعاتها المسندة، إلى جانب سعيها المستمر لإرضاء العملاء عن الأعمال المنفذة.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في التحول الرقمي ، وتنمية ورفع كفاءة العنصر البشري وتشجيع البحث العلمي، وتحديث وتطوير أصول الشركة وإمكاناتها من الوحدات البحرية والمعدات .



وتحت شعار ” السلامة أولاً ” تلتزم إدارة الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين ، بإتباع أقصى المعايير العالمية الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، و تعزيز ثقافة السلامة للعاملين والتوعية المستمرة بقواعد الحفاظ على الحياة في مواقع العمل والوحدات البحرية والمقرات الإدارية.