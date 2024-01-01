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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات السعودية تقبض على فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال |تفاصيل

السعودية
السعودية

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض بـ السعودية، اليوم الاثنين، أنها قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية لسرقته مبلغًا ماليًا يقدّر بنحو 2.4 مليون ريال.

 

ووفقا  إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، فقد قدم المواطن الفلسطيني بلاغا كاذبا بتعرضه للسرقة من مجهولين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة السعودية. 

وعلى جانب آخر، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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