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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنقرة تنفي منع السعودية حج المواطنين الأتراك

اردوغان
اردوغان

نفت الرئاسية التركية التقارير التي تفيد بأن السعودية منعت المواطنين الأتراك من زيارة المملكة لأداء فريضة الحج بسبب خلاف بين ناديين تركيين والسلطات السعودية.

وقال مركز مكافحة التضليل في الإدارة الرئاسية التركية في بيان: "التقارير التي انتشرت على بعض الشبكات الاجتماعية بأن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان سيمنع المواطنين الأتراك من السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج غير صحيح".

وأضاف: "لم تصدر أي من الدول بيانا رسميا أو قرارا قد يمنع المواطنين الأتراك من زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج".

وفي الأيام الأخيرة، أثار إلغاء نهائي كأس السوبر التركي في السعودية بين فريقي غلطة سراي وفناربخشة بسبب خلاف تنظيمي مع السعوديين حول ارتداء اللاعبين قمصانا تحمل رسما لأتاتورك، ردود أفعال الساسة الأتراك.

وكانت مباراة نهائي كأس السوبر التركي التي كان من المقرر أن تجمع بين غلطة سراي وفناربخشه في السعودية أمس الجمعة، ألغيت قبل دقائق من انطلاقها إثر خلاف بين الناديين والسلطات السعودية.

وذكرت تقارير إخبارية أن الخلاف بدأ بعدما رفض المسؤولون السعوديون السماح للاعبين بارتداء قمصان تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة قبل انطلاق المباراة.

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان مشترك مع فريقي غلطة سراي وفناربخشة، إن "كأس السوبر 2023، التي كان من المقرر أن تقام الجمعة تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق نتيجة لقرار مشترك تم اتخاذه مع أنديتنا بسبب بعض الأخطاء في التنظيم".

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