زعيم المعارضة الإسرائيلية: ندعم قرار المحكمة العليا بعد إلغائها قانون المعقولية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، إنه يدعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون المعقولية.

وأوضح لابيد، أن "المحكمة العليا قامت اليوم بدورها في حماية مواطني إسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه "إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى الخلاف حول حكم المحكمة العليا فهذا يعني أنها لم تتعلم شيئًا من أحداث 7 أكتوبر.. ولم تتعلم شيئًا من 87 يومًا من الحرب”.

وكان حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، قال اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون حجة المعقولية المثير للجدل، "يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة بوقت الحرب".

من جانب آخر، قال ياريف ليفين وزير العدل الإسرائيلي إن "قرار المحكمة العليا إبطال قانون المعقولية الآن مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب"، متهمًا إياها بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".

ومنذ قليل، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.