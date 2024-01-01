عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: ندعم قرار المحكمة العليا بعد إلغائها قانون المعقولية

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الإثنين، إنه يدعم قرار المحكمة العليا بشكل كامل بعد إلغائها قانون المعقولية.

وأوضح لابيد، أن "المحكمة العليا قامت اليوم بدورها في حماية مواطني إسرائيل، ونحن نمنحها دعمنا الكامل".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه "إذا بدأت الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى الخلاف حول حكم المحكمة العليا فهذا يعني أنها لم تتعلم شيئًا من أحداث 7 أكتوبر.. ولم تتعلم شيئًا من 87 يومًا من الحرب”.

وكان حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، قال اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون حجة المعقولية المثير للجدل، "يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة بوقت الحرب".

من جانب آخر، قال ياريف ليفين وزير العدل الإسرائيلي إن "قرار المحكمة العليا إبطال قانون المعقولية الآن مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب"، متهمًا إياها بـ"الاستيلاء على كافة الصلاحيات".

ضربة لـ نتيناهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر إلغاء قانون المعقولية

الليكود: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يتعارض مع إرادة الشعب بالوحدة خاصة وقت الحرب

ومنذ قليل، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

وأصدرت المحكمة قرارها بإلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.

إسرائيل المحكمة العليا قانون المعقولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبدأ قريبا بالعودة التدريجية لمستوطنات غلاف غزة

قرار مفاجئ من قائد الجيش الأوكراني يثير غضب زيلينسكي

قرار عاجل من نتنياهو بشأن "اليوم التالي للحرب" في غزة

كتائب القسام تعلن تصفية 15 جنديا إسرائيليا بتفجير حقل ألغام

تشاؤم بتل أبيب.. إعلان صادم من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

زعيم المعارضة الإسرائيلية مهاجما نتنياهو: من جلب لنا الكارثة لن يبقى في 2024

النواب الليبي يتخذ قرارا عاجلا ضد إسرائيل

ضابط مخابرات أمريكي: 2024 العام الأخير بالنسبة لزيلينسكي

ترشيحاتنا

كشف طبي وقياسيات بدنية لمنتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا 2024

الدولة تكشر عن أنيابها.. أحمد موسى: هنجيب السوق السوداء الأرض|فيديو

في ذكراها.. قصة ظهور آمال فهمي مع العندليب بفيلم حكاية حب

الاحتلال يعيد جريمته.. إجبار المدنيين على خلع ملابسهم والتحرك نحو مكان مجهول

المقاومة الفلسطينية تقصف طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 7" .. شاهد

خلوا بالكم.. نصيحة مهمة للطلاب مع بدء امتحانات سنوات النقل| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة لستات البيوت .. خبيرة عالمية تكشف 3 طرق لإزالة البقع الصعبة

مشكلة بسيطة بجواز سفر تتسبب في مفاجأة صادمة لشاب بداية 2024.. صور

سلوى حجازي.. تفاصيل استهداف الكيان الصهيوني لها في سيناء

نحافة مثيرة للجدل.. مي كساب بملابس كاجوال لافتة

فيديو

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان.. ومخاوف من تسونامي وشيك

تطبق اليوم وتلك قيمتها.. زيادة المرتبات لهذه الفئات وهذا موقف أصحاب المعاشات

خدع نتنياهو  .. مجهول ينتحل صفه جندي إسرائيلي ويسرق اسلحة وذخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ