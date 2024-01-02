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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لو مخنوق والدنيا ضاقت بيك.. داعية ينصح بـ 5 أعمال

صدى البلد

 قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال احفظوا عني خمسا فلو ركبتم الإبل في طلبهن لأنضيتموهن، أي أهلكتم الإبل وما وصلتم إليهن، قبل أن تدركوهن.

وأضاف عبد الرازق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن حديث سيدنا علي، حيث حدد الـ 5 وصايا، وهي:

وأضاف عبد الرازق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن حديث سيدنا علي، حيث حدد ال 5 وصايا، وهي:

1-لا يرجو عبد إلا ربه.
2- لا يخاف إلا ذنبه.
3- لا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم.
4-  إذا سئل عالم عما لا يعلم أن يقول الله أعلم
والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له 
5- وأوضح عضو اللجنة العليا أن الخمس كلمات من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يتعلمهم وأن يعمل بهم وأن يطبقهم في حياته. 

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عبادات تفتح أبواب الفرج

هناك عبادتان دلت النصوص على أنهما تكشفان الكروب وتفرجان الهموم العبادة الأولى هي العمرة لأن الحاج والمعتمر ضيوف الله والله لا يخيب ضيفه لأنه الكريم القادر على كل شيء، وأن من لم يتمكن من زيارة مكة فعليه بصلاة القيام في الثلث الأخير من الليل.

النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال‏:‏ ‏"‏ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول‏:‏ هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له إلى أن يطلع الفجر‏" [‏رواه الإمام البخاري في صحيحه]‏‏.‏

هذه الساعة من ساعات الإجابة التي لا يرفع فيها إنسان يده إلى ربه إلا استجاب له مصداقًا للحديث المذكور، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه يقول للشيء كن فيكون.

الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتى الجمهورية، إن مَنْ يعاني الكرب والهّم والغم والدَيْن، يقول "لاحول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وأضاف عاشور، أن من أصابه كرب وهم وغم عليه أن يردد بدعاء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

وتابع : وهناك الكثير من الأدعية فى فك الكرب والهم وهى " لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إن الله بصيرًا بالعباد".

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