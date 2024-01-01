نفاد تذاكر 8 مباريات من أمم أفريقيا

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن نفاد تذاكر ٨ مباريات من بطولة أمم إفريقيا .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" منها مصر وغانا.. نفاد تذاكر 8 مباريات ببطولة أمم إفريقيا ".



ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر، أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.