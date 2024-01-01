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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: أسقطنا 80 طائرة روسية مسيرة في رأس السنة

صدى البلد

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو القضايا الأمنية خلال مكالمة هاتفية.

وكتب زيلينكسي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "نبدأ العام بعمل نشط لتعزيز أوكرانيا، وخاصة دفاعنا الجوي، في أعقاب الهجمات الجوية الروسية الوحشية، لقد تلقيت للتو اتصالي الأول هذا العام مع جاستن ترودو وركزنا في المقام الأول على الأمن".

وأبلغ زيلينسكي ترودو بالهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية الأخيرة على المدن والقرى الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "في ليلة رأس السنة وحدها، تمكنت قوات الدفاع الجوي لدينا من إسقاط أكثر من 80 طائرة بدون طيار ولسوء الحظ، كانت هناك أيضًا ضربات ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية في مناطق سومي وأوديسا ولفيف وبولتافا وكييف ودونيتسك وخيرسون". 

وشكر زيلينسكي رئيس الوزراء الكندي، على استعداده للمساعدة في حماية السماء الأوكرانية، لا سيما من خلال توفير أنظمة وصواريخ NASAMS إضافية.

وأوضح "لقد ناقشنا أيضًا عملنا بشأن الضمانات الأمنية واتفقنا على أن فرقنا ستبدأ قريبًا حوارًا ثنائيًا لإعداد اتفاق ذي صلة وتحدثنا أيضًا عن الإعداد لاجتماع المستشارين الرابع لصيغة السلام في دافوس في يناير". 

وقال إنه يشعر بالامتنان أيضًا للطمأنة بأن دعم كندا لأوكرانيا سيستمر هذا العام، سواء من حيث المساعدات العسكرية أو المالية.

وخلص زيلينسكي إلى القول: "نحن نقدر التعاون مع كندا ونقدر كل خطوة لدعم دولتنا واستقلالنا".

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