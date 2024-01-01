استفزاز واضح.. روسيا ترد على التدخل الأمريكي في شئونها الداخلية

قال رئيس لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية الروسية، فاسيلي بيسكاريف، اليوم الإثنين، إن إعلان السفارة الأمريكية في موسكو عن حوار مع جميع الروس “الذين يريدون مستقبلا بناء” هو تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وقال بيسكاريف، في بيان نشر علي قناة اللجنة علي “تليجرام”، “الرسالة حول الاستعداد للحوار مع جميع الروس الذين يريدون مستقبلا بناء هي استفزاز واضح وتدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا”.

وأضاف أنه “بسبب تورط مستشارين أمريكيين في الهجمات الإرهابية الأخيرة في بيلجورود، فإن كلمات السفارة بأن الروس يستحقون العيش في سلام وازدهار وأمن تبدو ساخرة وخادعة”.

وفي وقت سابق، نشرت السفارة الأمريكية في موسكو تهنئة للروس بالعام الجديد، مشيرة إلى أن "شعبي البلدين وجدا لغة مشتركة حتى في أصعب الأوقات"، والتعاون مع موسكو شيء يمكن أن تفخر به واشنطن.