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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج تسمح ببيع الأسلحة مباشرة إلى أوكرانيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الاثنين، أنها ستسمح بالمبيعات المباشرة للأسلحة والمنتجات المتعلقة بالدفاع من الصناعة النرويجية إلى سلطات الدفاع في أوكرانيا.

وقالت الحكومة النرويجية في بيان لها "في ظل الوضع الأمني ​​الاستثنائي الناجم عن الحرب العدوانية الروسية، من الأهمية بمكان أن نواصل دعم أوكرانيا".

وأضافت أن دعم أوكرانيا مهم للأمن النرويجي والأوروبي ويجب أن نخطط لاحتمال إطالة أمد الحرب العدوانية غير القانونية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن الحكومة قررت السماح بالمبيعات المباشرة للأسلحة والمنتجات المتعلقة بالدفاع من صناعة الدفاع النرويجية إلى أوكرانيا.

ويعني تغيير السياسة أنه يمكن للشركات النرويجية التقدم بطلب إلى وزارة الخارجية للحصول على ترخيص تصدير للمبيعات المباشرة للأسلحة والمنتجات المتعلقة بالدفاع إلى أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تؤكد وزارة الخارجية النرويجية أن تراخيص التصدير للبيع المباشر لن تمنح إلا على أساس كل حالة على حدة.

وجاء في البيان الصحفي: "سيتم تقييم جميع الطلبات بدقة، وستستمر المراقبة ضمن إطار صارم ومسؤول، بما يتماشى مع لوائح مراقبة الصادرات النرويجية".

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