قرار غير مسبوق.. إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تعتزم، في قرار غير عادي، المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي والمطالبة برفض دعوي جنوب أفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هنجبي: “هذه الخطوة غير عادية.. إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة.. سنقف وسنرد الدعوي السخيفة التي تشكل تشهيرا بالدم”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء احتمال اتهام محكمة العدل الدولية لبلاده بارتكاب جرائم إبادة في غزة بناء على طلب قدمته جنوب إفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني وصفته بالكبير، لم تسمه، تحذيره عسكريين من بينهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من خطر إصدار المحكمة الدولية أمراً قضائياً يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الجيش ومكتب المدعي العام بدءا بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، قائلة إن جلسة استماع تُعقد في وزارة الخارجية، في وقت لاحق، الاثنين.