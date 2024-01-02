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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تحذير أمريكي وسحب حليب للأطفال بسبب تلوثه بالبكتيريا

صدى البلد

ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أن شركة نوتراميجين قامت بسحب بعض منتجات مسحوق حليب الأطفال الفائقة الحساسية بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا “الكرونوباكتر”.

ووفقا لمجلة “نيوز ويك” حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "الآباء ومقدمي الرعاية ومقدمي الرعاية الصحية من أن شركة للتغذية قد قامت بسحب طوعي لبعض منتجات مسحوق حليب الأطفال الفائقة الحساسية نوتراميجين بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا الكرونوباكتر ساكازاكي".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن العدوى ببكتيريا الكرونوباكتر غالبًا ما تكون خطيرة جدًا أو قاتلة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين  والذين ولدوا قبل موعدهم المحدد أو الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف.

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بكتيريا الكرونوباكتر ساكازاكي في حليب الأطفال

وتعتبر بكتيريا الكرونوباكتر ساكازاكي جرثومة توجد بشكل طبيعي في البيئة ويمكن أن تعيش في الأطعمة الجافة بما في ذلك مسحوق حليب الأطفال وحليب الأطفال المجفف، وفقًا لما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحتى الآن، لم تتم الإبلاغ عن حالات مرضية مرتبطة بسحب المنتج الذي يبلغ عدده 675,030 علبة. وصرحت إدارة الغذاء والدواء أنه من المرجح أن معظم المنتج الذي تم توزيعه في الولايات المتحدة قد تم استهلاكه بالفعل.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن المنتجات التي تحمل الأرقام التشفيرية التالية يجب التخلص منها: ZL3FHG (علب سعة 12.6 أونصة)، ZL3FMH (علب سعة 12.6 أونصة)، ZL3FPE (علب سعة 12.6 أونصة)، ZL3FQD (علب سعة 12.6 أونصة)، ZL3FRW (علب سعة 19.8 أونصة)، ZL3FXJ (علب سعة 12.6 أونصة). وتحمل هذه المنتجات رمز UPC يبلغ 300871239418 أو 300871239456 وتاريخ انتهاء الصلاحية هو الأول من يناير 2025.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الغذاء والدواء، فإن Nutramigen هو نوع من حليب الأطفال الفائقة الحساسية المستخدم للأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه حليب البقر. 

وتشجع إدارة الغذاء والدواء الآباء ومقدمي الرعاية على التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية لإيجاد بديل مناسب. وأضافت إدارة الغذاء والدواء أن سحب المنتج لن يؤثر بشكل كبير على إمدادات وتوفر صيغ حليب الأطفال الأخرى في الولايات المتحدة.

وتشير إدارة الغذاء والدواء إلى أن الاختبار الإيجابي تم بعد أن أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية إدارة الغذاء والدواء في 14 ديسمبر بأن المنتج المصنع في زيلاند، ميشيجان، والمصدر من الولايات المتحدة، قد اختبر إيجابيًا في البداية لأنواع الكرونوباكتر. وتم اختبار المنتج عند الحدود الإسرائيلية خلال عملية الأخذ عينات الروتينية.

وفي يوم الخميس، تلقت إدارة الغذاء والدواء نتائج من السلطات الصحية الإسرائيلية، التي أكدت وجود بكتيريا الكرونوباكتر ساكازاكي، ووفقًا لإعلان الشركة على موقع إدارة الغذاء والدواء، فإنه حتى يوم الأحد، "تم تأكيد سلبية جميع المنتجات التي تم اختبارها من قبل الشركة للملوثات، ولم تتم الإبلاغ عن أي حالات مرضية أو ردود فعل سلبية من المستهلكين.

News إدارة الغذاء والدواء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استهلاك

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