ثبات أسعار الدولار في مستهل عام 2024

استقر الدولار في أول يوم تداول هذا العام حيث كان المتداولون يتأملون احتمال إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 ويتطلعون إلى البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول التحركات التالية للبنك المركزي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، بنسبة 2٪ في عام 2023، ليقطع مكاسب عامين، وكان أحدث سعر عند 101.43، مرتفعًا 0.049٪ يوم الثلاثاء.

تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 86٪ لبدء تخفيضات أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس، وفقًا لأداة CME FedWatch، مع توقع تخفيف بأكثر من 150 نقطة أساس في العام.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex، في مذكرة: 'السؤال هو متى وكيف سيتم تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة'.

وقال تشاندلر: 'إن اعتدال ضغوط الأسعار ودوافع النمو الأضعف قد أدى إلى تأرجح بندول معنويات السوق بشكل كبير من شعار 'الارتفاع لفترة أطول' الذي ساد معظم العام الماضي إلى التسعير في التيسير القوي' من البنوك المركزية.

ويتحول التركيز الآن إلى عدد كبير من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات الوظائف الشاغرة ووظائف القطاع غير الزراعي. من المقرر صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير في ديسمبر يوم الخميس وسيوفر نظرة ثاقبة لتفكير محافظي البنوك المركزية حول تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

في اجتماع السياسة الذي عقده في ديسمبر، تبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي لهجة متشائمة بشكل غير متوقع وتوقع تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لعام 2024.

ويتناقض ذلك مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE)، التي كررت أنها ستبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

ومع ذلك، يتوقع المتداولون تخفيضات بمقدار 158 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، في حين من المتوقع أيضًا أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 144 نقطة أساس في عام 2024.

وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.1036 دولار، مبتعدا عن أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.11395 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الموحدة 3% العام الماضي، وهي أول زيادة سنوية لها منذ 2020.

وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2726 دولار، مرتفعا 0.02% خلال اليوم، بعد أن سجل أقوى أداء سنوي له العام الماضي منذ 2017 بمكاسب 5%.

وفي الوقت نفسه، تراجع الين الياباني بنسبة 0.24٪ إلى 141.20 للدولار ليبدأ العام على قدم وساق، بعد أن انخفض بنسبة 7٪ مقابل الدولار في عام 2023.

يسلط الضوء بشكل مباشر على ما إذا كان بنك اليابان سيخرج من أسعار الفائدة السلبية في عام 2024، حتى مع استمرار البنك المركزي في الوقوف إلى جانب خطه الحذر. أسواق طوكيو مغلقة بسبب العطلة، مما يجعل أحجام التداول خفيفة خلال اليوم.

أدى زلزال قوي ضرب وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، فيما أعلنت السلطات في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء عن انتشال جثث من تحت أنقاض المباني المنهارة.

وفي مكان آخر، لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6813 دولار أمريكي، بعد أن أنهى عام 2023 مستقرًا على نطاق واسع. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6314 دولار أمريكي.