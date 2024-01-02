التعامل مع زملاء العمل المتآمرين يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل الصحيح معهم كشف عنها أبو بكر مصطفى خبير التنمية البشرية فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

نصائح للتعامل الصحيح مع زملاء العمل المتآمرين

احترم الذات وكن واثقًا من نفسك: قد يحاول زملاء العمل المتآمرين تقويض ثقتك بنفسك، لذا، عليك أن تكون على يقين من قيمتك المهنية والشخصية وأن تظهر ذلك بثقة.

حافظ على احترامك واحترام الآخرين: حتى في ظل التآمر، يجب أن تبقى محترمًا في تعاملك مع زملائك. تجنب الوقوع في فخ التجاوز على الآخرين أو استخدام أساليب غير مهنية.

ابتعد عن السلبية: قد يحاول زملاء العمل المتآمرين نشر السلبية والشائعات. حاول أن تظل إيجابيًا وتركز على العمل وأهدافك المهنية. تجنب الانخراط في الشائعات والممارسات السلبية.

بناء علاقات إيجابية مع الزملاء الآخرين: حاول بناء علاقات قوية وإيجابية مع الزملاء الآخرين الذين يشتركون في نفس بيئة العمل. قد يكون لديك دعم من هؤلاء الزملاء ويمكنهم مساعدتك في التعامل مع التآمر.

التواصل المفتوح والفعال: إذا كنت تشعر بأن هناك تآمر يحدث، فقد يكون من الأفضل التحدث إلى المشرف أو المدير المباشر وإبلاغهم بما يحدث. قد يتمكنون من اتخاذ إجراءات لحل المشكلة أو التوجيه اللازم.

استشر موارد الدعم الداخلية: في بعض الشركات، يكون لديهم فرق خاصة بالتعامل مع التحديات المشابهة. استفسر عن وجود موارد أو أدوات تساعدك في التعامل مع زملاء العمل المتآمرين والتأقلم مع البيئة.

نم توازنًا بين العمل والحياة الشخصية: قد يكون التعامل مع زملاء العمل المتآمرين مرهقًا عاطفيًا ونفسيًا. حافظ على توازن جيد بين العمل والحياة الشخصية وابحث عن وسائل للاسترخاء وتقوية صحتك العقلية والجسدية.

وفي النهاية، قد يكون من الأفضل في بعض الحالات التفكير في تغيير بيئة العمل إذا كان التآمر يؤثر سلبًا على صحتك العقلية والجسدية بشكل كبير ولا يمكن حله بسهولة، قد يكون البحث عن فرص عمل جديدة في بيئة عمل صحية وداعمة هو الحل المثلى في تلك الحالات.