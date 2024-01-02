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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: سنلعب كأس الرابطة لتحقيق اللقب ونواجه أزمة في استغلال الفرص

صدى البلد

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن ما حدث من الجماهير عقب مباراة المصري البورسعيدي، صورة غير جيدة للفريقين خاصةً أن جمهور الفريقين من أعرق الجماهير في الكرة المصرية.

 

وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لسنا راضين عن النتيجة، خاصةً أن أضعنا عدد كبير من الفرص بشكل غريب للغاية، واللاعبين يؤدوا بشكل مميز ولكن هناك حالة تسرع ونسعى لعلاج تلك المشكلة".

 

وأضاف حمد إبراهيم: "إيهاب جلال المدير الفني عقد جلسة مع صالح جمعة لاعب الفريق، وطالبه باستعادة مستواه الفني مع منحه الفرصة، وظهر بشكل رائع خلال المباراة ولكن ننتظر منه الأفضل خاصةً أنه موهبة كبيرة وفذة".

 

واختتم مدرب الإسماعيلي: "لا تزال مشكلة القيد تؤرق الجهاز الفني، ومجلس الإدارة يحاول بكل قوة لحل الأزمة، وهناك أزمات كبيرة تواجه المجلس، وسوف نعمل على المنافسة على كأس الرابطة المصرية وتحقيق اللقب".

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