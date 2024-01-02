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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب عين شمس توجه تعليمات لطلابها قبل انطلاق امتحانات منتصف العام 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وجهت كلية الطب جامعة عين شمس، تعليمات مهمة لطلابها قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حتى يكونوا على علم بها طوال فترة الامتحانات، مشيرة إلى أنه لن يسمح للطلاب بحضور الامتحانات دون إحضار أصول إثبات الشخصية، علما بأنه لن يتم قبول أي أعذار لعدم وجود اثبات الشخصية مع الطلاب.

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الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات

وأكدت كلية الطب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية، أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات في المواعيد المحددة لكل طالب بجداول الامتحانات طبقًا لتوزيع الطلاب على لجان الامتحانات.

سداد المصروفات الدراسية

ولفتت كلية الطب جامعة عين شمس إلى أنه لن يسمح بدخول الطلاب لجنة الامتحان في موعد آخر ولن يتم قبول أي عذر في هذا الشأن، متابعة: لابد من سداد المصروفات الدراسية قبل موعد الامتحان حتى يتسنى إضافة اسم الطالب إلى قوائم الطلاب الذين لهم حق الدخول لأداء الامتحانات.

وكانت قد كشفت  الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس،  تفاصيل عمل الجامعة في الانتهاء من المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مشيرة إلى أن أبرز المشروعات التي تعمل عليها إدارة الجامعة الجديدة هي المدينة الطبية لجامعة عين شمس والتي تخدم 2 مليون مواطن بمحافظة القاهرة، متابعا: نواصل عمل إدارة الجامعة السابقة فيما يخص المدينة الطبية.
 

وأضافت أن المدينة الطبية تضم العديد من المستشفيات المتخصصة التي تواصل الجامعة العمل عليها داخل المدينة الطبية وهناك تنسيق دائم مع إدارة المستشفيات فيما يخص العمل بالمدينة، مؤكدة أن افتتاح المدينة الطبية سيكون نهاية 2024.

وأشارت نائب مديرة المستشفيات الجامعية  إلي أنه بلغ إجمالي أعداد المترددين على أقسام الطوارئ 194440  مريض، في حين بلغ اجمالي أعداد المترددين على العيادات الخارجية502005  مريض.

وتابعت الدكتورة سامية عبده، أنه بلغ إجمالي أعداد دخول الأقسام الداخلية121850  مريض، كما بلغ إجمالي أعداد العمليات الجراحية27800  عملية جراحية وإجمالي اعداد المناظير 9170 منظار.

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