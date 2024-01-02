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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد لقاء وزير الإسكان

الأمير خالد بن سعود : مهتمون بالاستثمار في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، وعمرو عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اس اف اي چي السعودية، والوفد المرافق لهما، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجالات المختلفة، وذلك بحضور  وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، و عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، و شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، و حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء بالترحيب بالأمير خالد بن سعود، والوفد المرافق له، فى بلدهم الثاني مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية تقدم كل أشكال الدعم، وتوفر البيئة الملائمة للاستثمار والمستثمرين في مختلف المجالات، وخاصة لأشقائنا العرب، كما أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة للاستثمار في المجالات المتنوعة، وخاصة بالمدن الجديدة.

وعرض وزير الإسكان على الأمير خالد بن سعود، والوفد المرافق له، العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة والفندقة، وفى مجال التصنيع الغذائى، وهى المجالات التي أبدى الوفد السعودى اهتماماً خاصاً بالاستثمار بها، ومن تلك الفرص، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وغيرهما.

ومن جانبه أشاد الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ تلك المشروعات العملاقة في أزمنة قياسية، وفى مختلف المجالات، مؤكداً أن لديه اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى دولة مصر الشقيقة، والتى تتمتع بفرص واعدة للاستثمار في المجالات المختلفة.

وفى سياق متصل، اصطحب المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الأمير خالد بن سعود بن تركى آل سعود، و عمرو عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اس اف اي چي السعودية، والوفد المرافق لهما، فى جولة بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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