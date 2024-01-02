حركة فتح: موقف مصر والأردن منع إسرائيل من تهجير الفلسطينيين

أكد متحدث حركة فتح للقاهرة الإخبارية، أن موقف مصر والأردن كان عاملا حاسما في منع إسرائيل عن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.



وأوضح متحدث حركة فتح للقاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يرتكب إجراما في قطاع غزة يرتكز على القتل والتجويع والحصار.



وتابع متحدث حركة فتح، أن إسرائيل لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه

أو الاستناد إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وأن إسرائيل تعلم أن السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على استقطاب دعم دولي لفكرة الدولة الفلسطينية.



وأشار متحدث حركة فتح، إلى أن إسرائيل لا تريد للحكم الفلسطيني أن يتخذ صبغة وطنية بل تريد إدارة لغزة خالية من أي انتماء قادر على المطالبة بالاستقلال.



