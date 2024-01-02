معبر رفح البرى يستقبل 16جريحا للعلاج في المستشفيات المصرية

استقبل معبر رفح البري شمال سيناء، الجرحى الفلسطينيين المصابين في احداث الحرب القادمين من قطاع غزة، لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتقديم العلاج لهم بناءا على توجيهات الرئيس السيسى .

16 جريحا:

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم استقبال 16جريحا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية في سيناء .

وقالت المصادر الطبية، إنه تم نقلهم من المستشفيات المصرية في سيناء، ولفت أن إصابات الجرحى الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح وكسور، وشظايا وإصابات بالرأس والعين والجسد..حيثؤخضع الجرحى للرعاية الطبية المكثفة.