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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تنتقم .. زيلينسكي يعلن حصيلة ضحايا الهجوم الروسي العنيف على أوكرانيا

هجوم روسي على أوكرانيا
هجوم روسي على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 92 أخرون في هجوم صاروخي روسي هائل وبالطائرات بدون طيار على العاصمة كييف وخاركييف.

ووفقا لوكالة "رويترز"، وال زيلينسكي  إن روسيا أطلقت حوالي 170 طائرة بدون طيار هجومية من طراز "شاهد" وعشرات الصواريخ المختلفة على أوكرانيا منذ 31 ديسمبر.

وأضاف زيلينسكي على تطبيق المراسلة "تيليجرام"، إنه "لليوم الثالث بالفعل، يقوم مدافعونا الجويون بعمل لا يصدق".

وتابع: "أشكر جميع الشركاء الذين يساعدون في تعزيز درعنا الجوي. ومن الواضح أنه يساعد على إنقاذ مئات الأرواح كل يوم وكل ليلة كان الإرهاب الروسي سيأخذها لولا الوطنيين وأنظمة الدفاع الأخرى".

وقبل قليل، أفاد مسؤول أوكرانيون بانقطاع الكهرباء عن 250 ألف شخص بعد الضربات الروسية على كييف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئولون أوكرانيون إن روسيا قصفت كييف وخاركيف بالصواريخ، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من وعد الرئيس فلاديمير بوتين بالانتقام مما قالت موسكو إنه هجوم أوكراني على مدينة بيلجورود الروسية والذي أسفر عن مقتل 24 مدنيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أطلقت روسيا وابلا من الصواريخ على العاصمة الأوكرانية خلال ساعة الذروة الصباحية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة وتساقط الحطام من الأسلحة في جميع أنحاء المنطقة.

وجاءت الهجمات بعد أن قال بوتين يوم الاثنين إن ضربات أوكرانيا على بيلجورود "لن تمر دون عقاب".

وقد اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوما على بيلجورود من منطقة خاركيف، عبر الحدود الروسية مباشرة.

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