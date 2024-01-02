سقوط عصابة سرقة أعمدة الإنارة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة أعمدة الإنارة وقطع الكابلات الكهربائية بعدد من المناطق بمحافظة قنا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (10قطع أعمدة إنارة - عمود إنارة كامل - عدد 2 كشاف إنارة - لفة أسلاك كهربائية - بندقية خرطوش - فرد محلى- مركبة "تروسيكل" والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أعمدة الإنارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.